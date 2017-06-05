Радио Крым.Реалии: Почему миссию ООН не пускают в Крым?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которая функционирует с момента аннексии Крыма и развязывания вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году.

Какой мандат у мониторинговой миссии ООН по правам человека? Почему международных обозревателей, представляющих ООН, не пускают в Крым подконтрольные Кремлю власти полуострова? Как ООН помогает деэскалации конфликта на территории Украины?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с сотрудником миссии ООН по правам человека Марком Божаником.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.