Суд в Крыму продлил арест фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» на два месяца – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир на два месяца. Об этом 5 июня сообщил адвокат Джемиль Темишев в комментарии Крым.Реалии.

Как пояснил адвокат одного из обвиняемых Эмир-Усеина Куку Алексей Ладин, аргументация российского суда была «стандартной».

«Арест продлили на два месяца, то есть – до полутора лет. Это максимальный срок содержания по стражей по такой категории дел. Аргументация была стандартной. Какую-то конкретику я не могу сказать в связи с тем, что судебное заседание было закрытым», – сообщил Ладин.

По его словам, на судебном заседании в деле его подзащитного были заявлены отводы российскому судье и представителю обвинения, которые «судья, как обычно, не удовлетворил».

Фигуранты «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Рефат Алимов и Арсен Джеппаров находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».