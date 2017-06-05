Великобритания: лидер оппозиции призвал Терезу Мэй к отставке

В Великобритании лидер оппозиции Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку. По его словам, Мэй как бывшая глава Министерства внутренних дел Великобритании несет ответственность за сокращение личного состава полиции.

Заявление прозвучало перед назначенными на 8 июня внеочередными парламентскими выборами и после того, как вечером 3 июня в результате нападения в центре Лондона погибли семь человек, около 50 были ранены. Это третье террористическое нападение в Британии за менее чем три месяца.

«Не следовало сокращать число полицейских», – сказал лидер Лейбористской партии, комментируя призывы к отставке Мэй.

Ранее журналисты спросили у премьера, не сожалеет ли она о сокращении, в период с 2010 по 2016 год во время ее пребывания на посту министра внутренних дел, количества полицейских на 20 тысяч.

Лидер Консервативной партии Мэй заявила, что лондонская полиция «хорошо обеспечена ресурсами» и имеет «очень мощные возможности по борьбе с терроризмом».

О досрочных выборах в парламент, которые состоятся 8 июня, Мэй объявила в апреле. Она назвала это необходимым шагом для успешного Brexit. По данным социологов, Мэй сейчас опережает своего соперника Корбина. Однако отрыв от оппозиционной Лейбористской партии сокращается и составляет примерно 10%.

3 июня во центре Лондона грузовик въехал в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе Боро Маркет с ножами атаковали людей в ресторанах. Полиция застрелила всех трех нападающих. Во время стрельбы был случайно ранен и один прохожий, но его ранения не являются тяжелыми.

По последним данным, 7 человек погибли, 36 человек с различными травмами сейчас в больницах.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».