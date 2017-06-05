Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

США: пять человек погибли в результате стрельбы под Орландо

Власти США сообщают о пяти погибших во время стрельбы на предприятии возле Орландо, штат Флорида.

Шериф округа Ориндж Джерри Демингс сообщил, что нападающий был бывшим сотрудником предприятия, уволенным в апреле. Он совершил самоубийство.

По информации Демингса, нападение не связано с терроризмом.

Стрельба произошла 5 июня на предприятии, выпускающем тенты.

Ранее полиция сообщала о «многочисленных жертвах».

В апреле 2016 в результате массовой стрельбы в ночном гей-клубе в Орландо погибли 49 человек.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG