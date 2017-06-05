«Концепцию русского мира» обсудили на Ливадийском форуме в Ялте

В аннексированном Крыму состоялся третий Ливадийский форум (Ялта), который российские власти полуострова считают международным. Собравшиеся здесь специалисты обсудили «Концепцию русского мира: поворотные моменты истории», «Русский язык: образовательные и правовые аспекты» и тему «Литература – культурный символ России. Крымская муза», сообщает пресс-служба нынешнего парламента Крыма.

По информации, на форум приехали политики, политологи, писатели, поэты, переводчики, публицисты, представители творческой, научной интеллигенции, духовенства, деловых кругов и общественных организаций.

«Состав участников говорит о том, какое большое значение придается концепции «русского мира». Это закономерно, потому что идея главная идея Ливадийского форума и Фестиваля в целом – развитие русского языка, культуры и литературы, сохранение великой русской истории. Искренне желаю вам интересных встреч, ярких впечатлений, продуктивного диалога в ходе дискуссии и дальнейших успехов в деле развития и укрепления «русского мира», – сказала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая также поддержала мероприятие.

По информации пресс-службы участники события также обсуждали «миграционную проблему как ошибку Запада, возможные ответы на вызовы изменяющегося мира, перспективы выхода из кризиса отношений между Россией и западом, цивилизационный феномен Русского мира, прибалтийский вектор в историко-культурном пространстве Российской империи и современной России, место и роль соотечественников в Русском мире, а также вопросы продвижения русского языка как средства международного общения».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».