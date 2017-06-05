Британия: названы имена двух подозреваемых в лондонском нападении

В Великобритании назвали имена двух из трех подозреваемых в совершении нападения в Лондоне 3 июня.

По информации полиции, 27-летний Хирам Бутт был женат, имел детей, на протяжении многих жил в Лондоне. Его фамилия ранее была известна полиции и внутренней разведке. Хирам Бутт родился в Пакистане, но имел британское гражданство.

Другим нападающим, по информации полиции, был 30-летний Рашид Редуан, который назывался Рашидом Ельхдаром. Редуан имел ливано-марокканское происхождение.

Личность третьего нападающего пока устанавливается.

По подозрению в причастности к нападению британская полиция арестовала шесть женщин и четырех мужчин – их продолжают допрашивать.

3 июня во центре Лондона грузовик въехал в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе Боро Маркет с ножами атаковали людей в ресторанах. Полиция застрелила всех трех нападающих. Во время стрельбы был случайно ранен и один прохожий, но его ранения не являются тяжелыми.

По последним данным, 7 человек погибли, 36 человек с различными травмами сейчас в больницах.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».