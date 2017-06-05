Россия: заместителя председателя Курской области задержали из-за коррупции

В России заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова 5 июня задержали по подозрению в коррупции.

По версии российского следствия, чиновник в 2015 году в качестве взятки получил от строительной компании недвижимость стоимостью более миллиона рублей. За это Зубков якобы обещал «содействие» при сдаче в эксплуатацию жилого дома, построенного с нарушениями.

62-летний Василий Зубков, как сообщается на сайте администрации Курской области, возглавляет комитет региональной безопасности, а также контролирует деятельность государственной инспекции строительного надзора.

Российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьер-министру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. После по стране прошли массовые антикоррупционные протестные акции.