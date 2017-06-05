Инфоцентр «Крымский мост»: стройка дельфинов не пугает

В российский День эколога 5 мая инфоцентр «Крымский мост» доложил о состоянии экологии в зоне строительства Керченского моста. В частности специалисты отмечают, что стройка не пугает дельфинов в Керченском проливе.

«Они подходят совсем близко, охотятся на рыб. Строители фотографируют их во время обеденного перерыва и уже различают афалин, азовок и белобочек. Здесь все понимают важность природоохранных мероприятий. Для того, чтобы стройка как можно меньше мешала морским обитателям, регулярно контролируется уровень шума, а также интенсивность освещения морских рабочих участков в темное время суток», – рассказала ведущий специалист по экологии мостоотряда Елена Корнева.

В инфоцентре также напомнили, что программа экологического сопровождения проекта моста была проработана на этапе проектирования объекта.

«Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях. Влияние строительства на состояние биоресурсов, воздуха, почвы, акватории Черного и Азовского морей, поверхностных вод, орнитофауны, растительного и животного мира контролируют специалисты целого ряда российских институтов и организаций», – сказано в сообщении.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.