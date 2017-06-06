В Никитском ботаническом саду покажут современников динозавров

В Научном музее Никитского ботанического сада с 9 июня пройдет выставка «Динозавры в Крыму». Как заявили организаторы, цель события – «показать, что многие современные группы растений являются современниками динозавров».

«На выставке представлены скелеты хищных динозавров, в том числе огромного тарбозавра, ближайшего родственника знаменитого Ти-рекса, ископаемые следы динозавров, а также черепа, яйца динозавров и многое другое. Есть и часть окаменевшего ствола огромного хвойного дерева, под которым бродили динозавры. Ну а живых представителей многих реликтовых групп растений «динозаврового» возраста наши гости смогут увидеть, совершив экскурсию по Никитскому ботаническому саду», – рассказала заведующая Научным музеем сада Вера Зыкова.

Выставка «Динозавры в Крыму» – совместный проект Палеонтологического института им. А.А.Борисяка и Никитского ботанического сада.

В день открытия выставки состоится концерт с участием Клуба исторического бального танца и этикета «Феерия», театра-студии «Импровизация» и Массандровской музыкальной школы, говориться в сообщении пресс-службы сада.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.