Пушкин на вершине рейтинга среди любимых классиков россиян – опрос

Александр Сергеевич Пушкин остается самым популярным писателем среди россиян, из российских писателей-классиков его вспоминают первым 42 процента россиян. Таков результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) .

Первые строчки рейтинга также заняли Лев Толстой (его назвали 27 процентов россиян), Михаил Лермонтов (20 процентов), Федор Достоевский (16 процентов).

«Интерес к Достоевскому и Гоголю заметно ниже среди респондентов старших возрастов, чем среди молодых, люди преклонного возраста чаще отдают предпочтение Некрасову, чем 18-59-летние. В группе молодежи от 18 до 24 лет почти каждый пятый (18 процентов) увлекается Блоком. Также зафиксирована корреляция между литературными предпочтениями и уровнем образования: группе респондентов, имеющих несколько высших образований, ближе, чем менее образованным, творчество Толстого, Булгакова, Чехова, Достоевского, Солженицына, Салтыкова-Щедрина, Пастернака, а интерес к Пушкину в группах высокообразованных, напротив, ниже», – отмечают статистики.

При этом жители сельских районов, по наблюдению, больше, чем жители крупных городов, любят Пушкина и Есенина, а москвичи и петербуржцы чаще проявляют интерес к Чехову, Гоголю, Булгакову, Достоевскому.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.