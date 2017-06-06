Гражданка России во вторник, 6 июня, пыталась дать взятку на админгранице с Крымом сотруднику Госпогранислужбы Украины, чтобы попасть на территорию аннексированного полуострова без спецразрешения от украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

«Во время пограничного контроля военнослужащие установили, что у россиянки нет спецразрешения для пересечения админграницы. С целью улаживания вопроса беспрепятственного пропуска на аннексированный полуостров, иностранка предложили пограничнику взятку в размере 200 гривен. От неправомерного вознаграждения военнослужащий отказался», – говорится в сообщении.

На территорию Крыму россиянку не пропустили, на нее составили админпротокол по ст. 204-2 КУоАП. По факту дачи взятки украинские пограничники направили сообщение в Национальную полицию о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), добавили в пресс-службе.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».