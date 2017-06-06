В Крыму начали бурить скалу под дворцом «Ласточкино гнездо»

В Крыму начали работы по бурению скалы, на которой расположен комплекс «Ласточкино гнездо». Как сообщает 6 июня «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на директора «Ласточкиного гнезда» Александра Левина, работы проходят для укрепления обрыва на случай землетрясений.

«Скала – это основа. Поэтому сначала нужно укрепить ее. Сейчас проходят беспрецедентные исследования скалы, после чего реконструируется сам замок», – сказал Левин.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий министерства культуры Украины по поводу работ на «Ласточкином гнезде».

В конце мая 2017 года сообщалось, что «Ласточкино гнездо» закрыли на реконструкцию. Ранее заместитель директора замка Александр Левин утверждал, что в 2017 году в «Ласточкином гнезде» пройдут проектные работы по укреплению скалы, которые будут реализованы в 2018 или в 2019 годах.

Министерство культуры Украины в 2015 году назвало незаконными действия российской власти в аннексированном Крыму в отношении объектов культурного наследия, охраняемых законами Украины и занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В их числе – «Ласточкино гнездо».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».