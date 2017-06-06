Эксперт: общественный транспорт – альтернатива транспортному коллапсу в Крыму

Жителям аннексированного Крыма стоит пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт, чтобы избежать в крупных городах полуострова транспортных коллапсов. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал основатель «Школы эффективного ОСМД» Андрей Саук.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F326474642&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Приоритет по пирамиде в Европе предоставляется велосипеду, когда люди на небольшие расстояния передвигаются на велосипедах. Но для этого нужно создать инфраструктуру... На втором месте – общественный транспорт, для которого делаются отдельно выделенные полосы, чтобы беспрепятственно можно было передвигаться по городу. Это вторая ступенька. Когда общественный транспорт ходит по расписанию, многие люди пользуются этим, с комфортом пересаживаясь на общественный транспорт», – подчеркнул Саук.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Севастополе проезд в троллейбусах подорожал с 10 (4,5 грн – КР) до 15 рублей (7 грн – КР) за поездку. Стоимость проезда и на иной общественный транспорт Севастополя с середины апреля начала постепенно повышаться. С исходных 15 рублей за поездку тариф вырастет до 18-20 рублей (8-9 грн – КР), а к середине мая на некоторых маршрутах может достигнуть 25 рублей (более 11 грн – КР).

Ранее сообщалось, что в Симферополе намерены перевести 25 маршрутов городского транспорта на нерегулируемый тариф, однако пока стоимость проезда остается неизменной. В этом заверяют в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации города.

В феврале российские власти Симферополя просчитывали варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Цена проезда предположительно должна составить 20 рублей (около 9-10 грн – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».