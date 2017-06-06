В Керчи сообщают о действиях вооруженных сотрудников ФСБ России, которые 6 июня блокировали кабинеты руководства предприятия «Крымские морские порты».

По сообщению сайта «Керчь ФМ», сотрудники ФСБ проводят проверку в управлении порта. Представители российской спецслужбы находятся, в частности, в кабинетах исполняющего обязанности директора керченского филиала «Крымские морские порты» Николая Зеленкевича и директора предприятия «Крымские морские порты» Игоря Чистякова.

Сайт «Керчь – мой город» сообщает, что сотрудники ФСБ явились в здание керченского морского порта около 10 часов утра. По словам очевидцев, силовиков было порядка 8 человек.

При этом керченские журналисты утверждают, что «работа предприятия не остановлена, вход в административное здание свободный». По предварительной информации, ФСБ изымает документацию, связанную с прежним руководством, отмечает керченское издание.

На сайте ФСБ России информации о работе силовиков в управлении порта в Керчи на данный момент нет.

В Крыму 19 апреля 2017 года сообщили о задержании директора филиала госпредприятия «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт», его подозревают в получении взятки в размере около 170 тысяч рублей (76 тыс. грн – КР) за «действия по организации ускоренной перевалки каботажного груза в Керченском торговом порту и предоставлении иных льготных условий в крупном размере». Подозреваемый задержан и находится в СИЗО. Главой Керченского торгового порта является керчанин Владимир Волков, он также является депутатом Керченского городского совета.