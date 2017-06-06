Аксенов предложил дать жителям «ДНР» и «ЛНР» миграционные льготы в Крыму и России

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия «должна максимально облегчить процедуру предоставления гражданства» жителям незаконных «ДНР» и «ЛНР». Об этом он сказал 6 июня на третьем Ливадийском форуме, сообщает российский «Интерфакс».

«Было бы правильно и целесообразно провести для них (жителей незаконных «ДНР» и «ЛНР» – КР) полную миграционную амнистию, разработать дополнительный перечень преференций… Пока этого не произошло. Из миллиона гражданство получила десятая часть. Считаю, что эта ситуация находится в противоречии с цивилизационными интересами России и «Русского мира», – сказал Аксенов.

Комментариев руководства соседней России по этому поводу на данный момент нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».