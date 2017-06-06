Аксенов застраивает Симферополь в личных интересах – российский активист

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов лоббирует собственные интересы, отдавая под застройку зеленые зоны Симферополя. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил российский активист в Крыму Илья Большедворов.

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«Это интересы, которые у него (подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова – КР) связаны с компанией застройщика, это достаточно влиятельная компания, и Аксенов имеет к ней какое-то косвенное отношение. В данном случае именно финансовые интересы играют роль, а не забота о жителях города... У нас в городе и так экологическая обстановка очень накаленная, а членами общественной палаты Крыма высказывалось мнение вообще о том, что нужно вырубать все деревья, которые разрушают асфальтовое покрытие у нас на улицах. Это чтобы привести в порядок тротуары – достаточно странное желание», – подчеркнул Большедворов.

Крымский политолог Дмитрий Омельчук, в свою очередь, подчеркнул, что на полуострове не уделяют внимания проблемам озеленения, из-за чего Крым в целом и Симферополь в частности могут «задохнуться».

«Симферополь – один из самых зеленых городов, но у нас вдоль дорог очень много тополей. Это особое дерево, которое выделяет много кислорода. Однако через 15 лет у тополя начинается обратный процесс, он поглощает кислород. Когда стоят огромные махины вдоль трасс, которые могут рухнуть, и когда их начинают пилить, то найдутся «умные защитники», которые скажут, мол, что вы делаете. Это необходимо, но когда речь идет о кленах, платанах, то другой разговор... Озеленению сегодня уделяется меньше внимания, чем надо было бы. Надо садить, садить и садить – да, это деньги, но перспективы для города без этого не будет», – подчеркнул Омельчук.

Назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов 4 июня поздравил жителей аннексированного Симферополя с днем города и заявил, что российские власти за три года сильно облагородили крымскую столицу. Среди достижений российского руководства полуострова Сергей Аксенов назвал «создание комфортной городской среды и облагораживание крымской столицы».

На прошлой неделе Аксенов предложил застроить зеленую зону на выезде из Симферополя. Речь идет об участке между улицами Беспалова и проспектом Вернадского. Ранее Аксенов выступал категорически против застройки этой территории.

Проект предусматривает создание более 600 жилых мест для студентов из других городов Крыма. Согласно документу, объект будет состоять из четырех 9-этажных корпусов, которые будут обслуживаться продовольственным магазином, кафе, баром, пунктом приема химчистки, двумя отделениями банков. Также в проект включена парковка на 245 машино-мест и благоустройство прилегающих к комплексу территорий.

Согласно проекту, будущая застройка займет все зеленую зону в этом районе.