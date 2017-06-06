Экономист: россияне не видят связи между кризисом в стране и аннексией Крыма

Жители России не замечают связи между уменьшением доходов, кризисом в стране и аннексией Крыма, сообщил в эфире Радио Крым.Реалии российский экономист Дмитрий Некрасов.

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«Уменьшилось количество кредитов потребительских, люди стали жить больше по средствам. Ко всему можно адаптироваться, но количество бедных людей, живущих за чертой бедности, за это время увеличилось примерно на три миллиона человек, это ощутимо. Что важнее, в головах россиян почему-то нет взаимосвязи между захватом Крыма и ухудшением уровня жизни. Большинство россиян этой связи не видит, просто пропаганда построена таким образом, что этой взаимосвязи люди не понимают», – сказал Некрасов.

Эксперт подчеркнул, что на ухудшение уровня жизни в большей мере повлияло падение цен на нефть, а не санкции.

«Падение стоимости нефти было гораздо более важным для российской экономики, чем санкции. Внешняя торговля сократилась на 40-45%, реальные доходы населения сокращаются три года подряд и, по сути, сократились почти на 13%. Несмотря на то, что экономика стала расти в четвертом квартале прошлого года, доходы населения все равно продолжают сокращаться...При такой цене на нефть (50$ за баррель – КР), ничего не будет происходить, стагнация, темпы роста экономики будут на очень незначительном уровне, до 2%», – сказал Некрасов.

Ранее в эфире Радио Крым.Реалии российский экономист, советник по макроэкономике компании «Открытие-Брокер» Сергей Хестанов сообщил, что уровень дохода россиян и жителей аннексированного Россией Крыма за три года снизился в полтора раза.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в начале мая опубликовал на сайте российского правительства полуострова декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Согласно документу, доходы супруги подконтрольного Кремлю главы Крыма за год выросли с 3,4 млн рублей (1,5 млн грн – КР) за 2015 год до 32,8 млн рублей (15 млн грн – КР) за 2016 год. При этом доходы самого Аксенова за год выросли почти вдвое: сейчас это более 2,6 млн рублей (1,2 млн грн – КР).

В собственности Елены Аксеновой также три квартиры, шесть нежилых помещений и автомобиль БМВ премиум-класса.

В конце апреля свою декларацию зарегистрировал подконтрольный Кремлю спикер Госсовета аннексированного Крыма Владимир Константинов. В прошлом году он стал богаче в 9 раз. Согласно документу, в 2016 году Константинов заработал почти 84 миллиона рублей (37,5 млн грн – КР) – это наибольший доход среди крымских «депутатов» и «чиновников». Также Константинов задекларировал квартиру площадью в 95 квадратов, пять нежилых помещений, прицеп и четыре дорогих иномарки.