«Free Сущенко! Free Семена!»: в Киеве поддержали преследуемых Россией украинских журналистов

В Киеве 6 мая состоялась приуроченная ко Дню журналиста акция в поддержку преследуемых Россией украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, активисты, студенты и преподаватели Института журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко выстроились с плакатами с изображением Семены и Сущенко, образовав надпись «Free». Участники скандировали лозунг «Free Сущенко! Free Семена!» Этот призыв активисты также написали мелом на площадке перед университетом.

«Сегодня День журналиста, понимаю, насколько важно поднять тему политзаключенных журналистов Семины и Сущенко. Мы решили сделать эту акцию чтобы привлечь внимание к этому вопросу, чтобы еще раз напомнить миру, насколько для нас важна эта тема», – отметила в комментарии Крым.Реалии спикер Министерства информационной политики Украины Марина Соботюк.

Во вторник, 6 июня, Украина отмечает профессиональный праздник работников средств массовой информации – День журналиста.

Национальный союз журналистов Украины в 2017 году назвал в числе приоритетов своей деятельности активизацию усилий по защите украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

Накануне, 5 июня, в подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя состоялось очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены. Следующее заседание назначено на 14 июня.

В Крыму журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов. На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, НСЖУ, МИД Украины, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

ФСБ России в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.