Россия заявляет, что ее истребитель поднимался на перехват бомбардировщика США

Российский истребитель Су-27 поднимали в воздух для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52, летевшего над нейтральными водами Балтийского моря вдоль границ России, заявили 6 июня в Министерстве обороны России.

По сообщению, российский Су-27 сопровождал американский самолет до тех пор, пока он не удалился от государственной границы России.

В мае военные США сообщили, что их самолеты перехватили два способных нести ядерные заряды российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35, которые летали у побережья Аляски.