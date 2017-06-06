Послы Евросоюза продлили запрет на инвестиции в Крым

Послы 28 стран членов Европейского союза согласовали продление санкций в отношении Крыма на один год. Об этом в Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Он сообщил, что данное решение 19 июня будет утверждено на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза.

«Послы ЕС решили продлить европейский запрет на инвестиции в Крым на 1 год. Решение будет утверждено министрами иностранных дел 19 июня», – написал журналист.

Ограничительные меры были введены в марте 2014 года как реакция Европейского союза на кризис в Украине. Они включают, с одной стороны, экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действующие до 31 июля 2017 года. С другой стороны, это ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2017 года.

Кроме того, с 2014 года Запад ввел санкции в связи с дестабилизацией ситуации на Донбассе. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц. Санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

Кремль отрицает причастность к поддержке сепаратистов на Донбассе, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев». Также Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».