В 320 метрах от берега на входе в бухту Севастополя обнаружена магнито-акустическая мина весом практически в 1000 килограмм. Опасную находку намерены 8 июня переместить в открытое море и там провести разминирование. В момент операции будет полностью остановлено судоходство, рейсы намерены возобновить после обезвреживания взрывоопасного предмета.

Пиротехники установили, что это немецкая авиационная донная неконтактная мина типа «LMB» времен Второй мировой войны.

«Обезвреживать боеприпас на месте опасно. В зоне поражения взрыва находятся: подводный газопровод высокого давления в 320 метрах, гидротехнические сооружения в 210 метрах, объекты Черноморского флота Российской Федерации, фермы разведения моллюсков в 50 метрах и иные объекты», – говорится в сообщении на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Поднимать мину на поверхность также опасно из-за изменения давления на снаряд и возможности детонации.

Магнито-акустическую мину при помощи понтонов парашютного типа приподнимут над грунтом и отбуксируют на безопасное расстояние.

«На время проведения операции по обезвреживанию боеприпаса в акватории моря будет выставлено оцепление катеров МЧС России, сотрудники полиции обеспечат оцепление береговой полосы от пляжа «Толстяк» по южной стороне до второго маяка на мысе Херсонес, включая бухты на указанном промежутке, а также внутреннюю часть Севастопольской бухты от Константиновского равелина до площади Захарова и от Южного мола до Графской пристани», – указано в сообщении.

Подобную мину обнаружили в Севастополе в 2004 году. Ее обезвредили на одном из полигонов Севастополя, по маршруту доставки взрывоопасного предмета было ограничено движение, частично эвакуированы жители близлежащих к трассе домов.