В Симферопольском районе уволили трех депутатов сельсоветов из-за утаивания доходов

В Симферопольском районе прекратили полномочия трех депутатов сельских советов района из-за непредоставления сведений о доходах. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

В ведомстве отмечают, что прокуратура Симферопольского района провела проверку и выявила, что два депутата Трудовского сельского совета и депутат Новоандреевского сельского совета не предоставили сведения о доходах.

«Ввиду выявления коррупционного правонарушения прокурор района внес в адрес сельского совета представление о принятии в отношении депутатов решения о досрочном прекращении полномочий. Однако органом местного самоуправления представление удовлетворено не было, в связи с чем прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным решения в части непринятия мер по прекращению полномочий депутата», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что суд «согласился с доводами прокуратуры и обязал сельский совет прекратить полномочия депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства».

Имен депутатов, не подавших сведения о доходах, в ведомстве не сообщают. Комментариев депутатов или их защиты на данный момент нет.

В апреле 2016 года подконтрольный России парламент Крыма принял закон,регламентирующий освобождение от должности лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия.

Основанием для увольнения, согласно закону, в частности, является непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является чиновник. Увольнению также подлежат лица, не предоставляющие сведений о собственных доходах и доходах своей семьи.