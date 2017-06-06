Фильм о культуре и традициях крымчаков анонсируют в Крыму

В Крыму анонсировали презентацию документального фильма «Крымчаки: история, культура и современность», которая состоится 7 июня в Крымском этнографическом музее. Как сообщает 6 июня пресс-служба Госкомитета пор делам межнациональных отношений подконтрольного Кремлю правительства Крыма, фильм был снят при поддержке Госкомитета и рассказывает об истории, обычаях и традициях крымчаков.

«История и культура Крыма – это ценность, которая хранит и воспроизводит духовный облик того или иного народа его уникальные традиции и обычаи. Уверен, что фильм «Крымчаки: история, культура и современность» раскроет неповторимые и многогранные особенности крымчакского народа, а также внесет весомый вклад в сохранение и развитие многонациональной культуры республики Крым», – цитирует пресс-служба главу Госкомнаца Заура Смирнова.

На презентации представят поэтов и прозаиков крымчакского происхождения, отметили в пресс-службе ведомства.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире Радио Крым.Реалии утверждал, что создание крымскотатарской автономии в Крыму после его деоккупации должно способствовать сохранению и защите прав коренных народов: крымских татар, караимов и крымчаков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».