Горсовет Севастополя постановлением поддержал дату выборов губернатора

Подконтрольные Кремлю депутаты городского совета Севастополя приняли постановление «О назначении выборов Губернатора города Севастополя». Тем самым утвердили дату выборов 10 сентября.

«Направить настоящее постановление в Севастопольскую городскую избирательную комиссию для начала процедуры подготовки и проведения выборов губернатора города Севастополя», – сказано в документе.

Выборы губернатора Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского Законодательного собрания города.

Подконтрольный Кремлю горсовет Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок, среди которых были как технические корректировки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».