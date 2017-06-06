В Париже произошла стрельба, нападающий ранен

В Париже у собора Парижской богоматери 6 июня произошла стрельба. Представители власти сообщают, что неизвестный с молотком ранил сотрудника полиции. Силовики открыли огонь по нападавшему, он ранен.

Полиция рекомендует жителям Парижа избегать места происшествия.

Посетители собора Парижской богоматери сообщают в соцсетях, что заблокированы в здании.

Больше информации пока нет.

Во Франции с 2015 года действует чрезвычайное положение. После ряда нападений в Париже, жертвами которых стали более 100 человек, в стране повышенные меры безопасности.