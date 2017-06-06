Крымчане жалуются на высокие тарифы за воду, тепло и свет – Госкомцен

Жители аннексированного Крыма жалуются на высокие тарифы на водоснабжение и водоотведение, тепло и свет. Об этом сообщает 6 июня пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

По сообщению ведомства, в мае в Госкомцен Крыма поступило 80 обращений граждан, среди которых 53 письменных заявления, два обращения в электронную приемную, 20 жалоб на «горячую линию» госкомитета и правительства полуострова, еще пять обращений принято руководством комитета в ходе личного приема.

Наиболее актуальными вопросами для жителей полуострова остаются стоимость услуг водоснабжения и водоотведения – 26 документов касались этой сферы. Количество жалоб по поводу коммунальных услуг составило 19 заявлений, шесть авторов обращений жаловались на стоимость услуг общественного транспорта и цены на лекарства в аптеках.

16 жалоб связаны со стоимостью электроэнергии, тарифы на тепло фигурируют в семи обращениях крымчан.

В Крыму начале 2017 года стало известно, что тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения планируют повышать в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом крымчанам обещают, что повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.