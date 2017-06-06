В России заявляют о перехвате норвежского самолета над Баренцевым морем

В Министерстве обороны России заявляют о поимке над нейтральными водами Баренцева моря норвежского самолета, совершавшего полет вдоль российской границы с выключенным транспондером.

«Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион», – сообщили в российском Минобороны.

Ранее 6 июня в оборонном ведомстве России заявили, что российский истребитель Су-27 поднимали в воздух для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52, летевшего над нейтральными водами Балтийского моря вдоль границ России.

Сообщение появилось в то время, как отношения между Россией и Западом ухудшились, в частности из-за аннексии Москвой украинского Крыма в 2014 году и ее поддержкой боевиков на востоке Украины.

В мае военные США сообщили, что их самолеты перехватили два способных нести ядерные заряды российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35, которые летали у побережья Аляски.