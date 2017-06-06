В Крыму замахнулись на рекордно массовую экскурсию

В Крыму намерены провести рекордно массовую экскурсию, об этом сообщил 6 июня глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Стрельбицкий.

В пресс-службе крымского министерства отмечают, что мероприятие планируют провести в рамках Форума туристических маршрутов и экскурсионных программ. Экскурсию проведут по маршруту «Малый Иерусалим» в Евпатории.

«В 2007 году на данном маршруте уже был установлен рекорд самой массовой экскурсии. В ней приняли участие 4877 человек. В нынешнем году планируется побить этот рекорд и обслужить более 5 тысяч экскурсантов», – сообщил Стрельбицкий.

9 и 10 июня в Евпатории будет проходить Форум туристских маршрутов и экскурсионных программ по Крыму. Его проведение приурочено к 10-летию со дня открытия туристического маршрута «Малый Иерусалим». Программой форума предусмотрены выставки, мастер-классы, знакомство с культурой народов, живущих на полуострове, отметили в пресс-службе крымского Минкульта.

В Евпатории с 2007 года действует туристический маршрут «Малый Иерусалим». В старой части города недалеко друг от друга находятся храмы нескольких религий: мечеть, православный собор, три кенассы, две синагоги, монастырь дервишей, молитвенный дом крымчаков и армянская церковь.