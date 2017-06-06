Бальбек: Крым готов принять комиссара ООН по правам человека

Депутат Государственной думы России, бывший вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Руслан Бальбек заверил, что на полуострове готовы принять верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна.

«Крым всегда готов принять тех, кто хочет в реальности посмотреть на полуостров, а не через объектив американского или английского телеканала. Но заявление верховного комиссара (ООН по правам человека – КР) о посещении Крыма – не более, чем пиар для популяризации своей персоны. Думаю, что в обозримом будущем мы вряд ли на крымской земле увидим официального представителя ООН – но это их выбор, а не наш», – считает Бальбек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн рассматривает возможности и варианты посещения Крыма. Об этом он сообщил на открытии 35-й сессии Совета ООН по правам человека.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».