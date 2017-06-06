Россия: валютные ипотечники начали голодовку в московском банке

В Москве (Россия) восемь валютных ипотечников объявили бессрочную голодовку в отделении «Райффайзенбанк». Об этом сообщает РБК по информации координатора Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков Юлия Ермакова.

Заемщики требуют, чтобы их «обязательства перевели в рубли, списали все штрафы и пени и приостановили исполнительное производство в их отношении». Сотрудники банка готовы вызвать полицию, если заемщики не покинут здание, рассказала Ермакова.

Акции протеста заемщиков по валютной ипотеке начались в декабре 2014 года. Тогда впервые со времен деноминации 1998 года курс национальной валюты упал до отметки 80 рублей 10 копеек за доллар. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 3 февраля, составляет 77 рублей 92 копейки, евро – 84 рубля 97 копеек.

В марте 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что проблемы, с которыми сталкиваются в России валютные ипотечники, не являются форс-мажором. По его словам, при заключении договоров заемщики должны заранее просчитывать риски, в том числе связанные с изменением курса валют.