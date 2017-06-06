В Госдуме России утверждают, что крымчане просят ввести программу сноса старых домов

Глава комитета по ЖКХ Госдумы России Галина Хованская заявила о намерении предложить президенту страны Владимиру Путину распространить программу реновации жилья «на всю страну». Как сообщают российские СМИ, такое предложение Хованская намерена озвучить в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Я подготовила в виде поправки проект, который будет работать на всю страну… У нас 15 числа прямая линия президента. Я туда приглашена, если у меня будет возможность задать вопрос, а мне такое обещают, я безусловно такой вопрос президенту задам. Это решение политическое», – заявила Хованская 6 июня на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Как сообщает российский «Интерфакс», при этом Хованская отметила, что «крымчане категорически настаивают на том, чтобы проект распространялся на всю страну, такая же позиция и у жителей Петербурга».

Власти Москвы в рамках реновации собираются снести более 4,5 тысяч зданий в 85 районах города. Взамен мэрия обещает предоставить жителям попавших под снос домов «равнозначные квартиры» в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. Несмотря на это, мэр Сергей Собянин уже выделил на нее 100 миллиардов рублей.