В Севастополе подготовили 150 военных спасателей для России

В Севастополе прошел выпуск в подразделениях учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов. Удостоверения о присвоении квалификации получили более 150 моряков, которые будут служить на четырех флотах России, а также на Каспийской флотилии, сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие обучались по специальностям «водолаз» и «водолаз-глубоководник», а также «кок» и «такелажник». Курсанты, получившие водолазную специальность, прошли пятимесячный курс специальной подготовки, стажировку на береговом водолазном полигоне и на водолазных судах, где совершили погружение на глубину 20 метров», – говорится в сообщении.

С 1 апреля в Крыму стартовал весенний призыв в российскую армию, который продлится до 15 июля.

Третий комитет ООН принял резолюцию, которая запрещает России призывать жителей полуострова в ряды вооруженных сил России.

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2016 года приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. Данной резолюцией ООН возложило ответственность и соответствующие обязательства на Россию – придерживаться норм Международного права по отношению к оккупированной территории.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».