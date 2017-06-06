В Севастопольском филиале Нахимовского училища конкурс 4 человека на место

По сообщениям Минобороны России, для поступления в Севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища рассматриваются более 400 кандидатов. Всего в училище планируется принять 100 человек, приемная комиссия уже завершила свою работу.

«С 1 по 15 июля в Севастополе пройдут вступительные испытания. Ребята после обязательной медицинской комиссии покажут свои знания по русскому языку, математике, иностранному языку, сдадут нормативы по физической подготовке и пройдут психологическое тестирование. Ожидается, что окончательные результаты вступительных испытаний станут известны уже к середине августа», – говорится в сообщении.

В настоящее время в училище проходят обучение более 500 человек.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. 20 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.