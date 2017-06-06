Порошенко о решении Стокгольмского арбитража: газ должен перестать быть инструментом давления

Президент Украины Петр Порошенко назвал убедительной победой в защите интересов Украины решение Стокгольмского арбитража по иску компании «Нафтогаз Украины» к «Газпром» и выразил убеждение, что газ должен перестать быть инструментом политического давления на Украину.

«Наши совместные действия, усилия – и команды НАКа, и юридических представителей и команды МИД, которая тоже оказывала большую помощь, позиция Администрации президента и правительства, сегодня позволили нам выйти на этот результат... наконец мы имеем защищенные интересы государства, по крайней мере в чрезвычайно важной энергетической сфере», – сказал украинский президент во время встречи с заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Наконец газ должен перестать быть инструментом политического давления на Украину и источником коррупционных сделок для представителей прежней украинской власти. Наконец цена на газ формируется по рыночному принципу и это также наше безусловное достижение», – добавил Порошенко.

«Нафтогаз Украины» 31 мая заявил, что получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против российской компании «Газпром» по контракту на поставку газа. По сообщению компании, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по пересмотру цены в контракте на поставку газа с «Газпромом» с учетом рыночных условий, а также отменил требования российского монополиста по условию «бери или плати» и полностью отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. По принципу «бери или плати», прописанным в контракте 2009 года, Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или даже не покупая, оплачивать его стоимость.

В октябре 2014 года компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.

Перед этим «Нафтогаз» подал иск по цене газа на российскую компанию «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме.