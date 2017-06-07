Крымский муфтият подгоняет паломников в подготовке документов к хаджу

Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь (ДУМКС) обратилось к паломникам, которые собрались в хадж, с просьбой ускорить подачу документов на изготовление биометрических паспортов. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба ДУМКС.

«Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь просит мусульман, желающих отправиться в паломничество (хадж) поспешить с подачей документов, так как на изготовление и оформление биометрического паспорта требуется время и от этого также зависит получение визы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что людям призывного возраста необходимо предоставить справку из военкомата о воинском учете.

В 2016 году в хадж из Крыма отправились 370 человек.

Хадж является одним из пяти главных «столпов» ислама: каждый здоровый мусульманин должен осуществить это паломничество по крайней мере один раз в жизни.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. 19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият.