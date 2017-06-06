Мэр Лондона призывает отменить визит Трампа в Великобританию

Мэр Лондона Садик Хан призывает отменить визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. Так он отреагировал на слова американского президента о призывах лондонского мэра не паниковать из-за нападений.

После нападения в Лондоне 3 июня Хан опубликовал в Твиттере сообщение, что «лондонцы в ближайшие дни увидят на улицах повышенное присутствие полиции» и «причин для беспокойства нет».

Трамп раскритиковал мэра британской столицы.

«Семь трупов, 48 раненых, а мэр Лондона говорит, что нет причин для беспокойства», – написал он на своей странице в Твиттере.

Представители Садика Хана отказались комментировать слова президента США. В ответ Трамп обвинил мэра Лондона в попытках найти «жалкие оправдания».

Ряд британских политиков призывают премьер-министра Терезу Мэй отозвать приглашение Дональду Трампу прибыть с визитом в Лондон. Точная дата его визита еще не объявлена. Известно, что встреча должна состояться до конца этого года.

Тереза Мэй вступилась за Садика Хана, но отменять встречу с Трампом отказалась. По ее словам, отношения с США важны для обороны и безопасности страны.

Это не первый спор Трампа и Хана. Мэр Лондона критиковал Трампа из-за указа о запрете на въезд для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением. Трамп тогда заявил, что ему «вряд ли удастся найти общий язык с Садик Ханом».