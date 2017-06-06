МИД Украины: Кремль демонстративно пренебрегает государственным суверенитетом Украины

МИД Украины выразил протест в связи с незаконным пребыванием группы российских чиновников во главе с председателем Совета Федерации России Валентины Матвиенко на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Рассматриваем этот и другие подобные так называемые «визиты» руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» A / Res / 68/262 от 27 марта 2014 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» A / Res / 71/205 от 19 декабря 2016 года, Бакинской Декларации и резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, обязательствами по двусторонним договорам и другими нормами международного права», – сказано сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста в адрес министерства иностранных дел России.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на днях прибыла в Крым, где приняла участие в ряде мероприятий, подготовленных подконтрольной Кремлю властью полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».