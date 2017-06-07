Радио Крым.Реалии: Три года Петра Порошенко и незадекларированное имущество Натальи Поклонской

В среду 7 июня утренний эфир Радио Крым.Реалии посвящен итогам правления президента Украины Петра Порошенко, возможности контроля доходов российских чиновников, проблемам перинатальной медицины в Крыму и другим интересным и важным для крымчан темам.

С 7.00 до 8.30 в программе «Ранкова Свобода» на Крым.Реалии ведущий Юрий Матвийчук будет говорить с гостями об итогах трех лет Петра Порошенко на посту президента Украины, о производительности труда и склонности к отдыху депутатов Верховной Рады и о том, что в украинских городах знают о децентрализации. Гости студии: политический эксперт Тарас Чорновил, политолог Олег Саакян, заместитель министра финансов Сергей Марченко и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу с Сергеем Мокрушиным обсуждаем состояние перинатальной медицины в Крыму, возможность общественного контроля доходов российских чиновников и враждебное отношение россиян к украинцам. Гости эфира – бывший главный детский ЛОР-врач Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе Юрий Искренко, доктор медицинских наук Юрий Батман, российский политолог Юлий Нисневич, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Россия Андрей Жвирблис, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Руслан Кермач и российский политолог Дмитрий Орешкин.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.