В Киеве презентуют книгу «Полвека сопротивления...» о крымских татарах историка Гульнары Бекировой

В Киеве в среду, 7 июня, состоится презентация-обсуждение книги «Полвека сопротивления: крымские татары от изгнания к возвращению (1941-1991 годы). Очерк политической истории» крымскотатарской исследовательницы и историка Гульнары Бекировой.

На презентации будут выступать эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер, историк-крымовед, координатор ОО «Крымская гуманитарная платформа» Андрей Иванец, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины, автор послесловия к книге Рефат Чубаров.

Мероприятие состоится в 18:00 в Центре польских и европейских студий НаУКМА.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».