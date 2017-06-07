Amnesty International сообщает, что в Турции арестовали главу организации

Amnesty International в Турции сообщает о задержании полицией в Измире 6 июня председателя представительства международной правозащитной организации в этой стране Танера Килича по подозрению в связях с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в неудачной попытке переворота в 2016 году.

«Танер Килич имеет длинный и известный перечень защиты именно таких свобод, который турецкие власти сейчас намерены затоптать», – цитирует пресс-служба организации слова генерального секретаря Amnesty International Салил Шетти.

В Турции после попытки переворота задержали, уволили или отстранили более 100 тысяч полицейских, военных, судей, финансистов и общественных активистов.

Анкара подозревает их в связях с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считает вдохновителем попытки государственного переворота.

Гюлен, который с 1999 года живет в изгнании в США, отрицает свою причастность и осуждает попытку переворота.

Вашингтон ранее заявлял, что пока не получил доказательств, которые доказывали бы необходимость экстрадиции Гюлена.

Объемы подавления инакомыслия в Турции после попытки переворота встревожили западные страны и правозащитников. Власти Турции резко отвергает такую критику и жалуются на нехватку поддержки и понимания на Западе.

Правозащитная организация Amnesty International ранее обнародовала отчет, в котором обвинила власти Турции в «произвольных увольнениях» госслужащих и бюджетников. Как говорится в отчете, их увольняли в условиях чрезвычайного положения правительственными постановлениями на основании обобщенных обвинений в «связи с террористической организацией», как официальная Анкара называет движение Гюлена. Правозащитники призвали Турцию быстро создать действенный механизм апелляций на решение об увольнении.