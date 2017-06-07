В спальном районе Симферополя жители остались без воды из-за прорыва водопровода

В Симферополе в одном из самых больших спальных районов Пневматика (ул. Балаклавская) жители более 13 часов не имеют воды из-за прорыва на центральном водоводе. Об этом 7 июня сообщают крымские СМИ.

О ситуации в своем Фейсбуке также написал замглавы подконтрольной Кремлю администрации города Александр Овдиенко.

«Вода на Балаклавской. Порыв на центральном водоводе. На 19.00 – работы еще на 4 часа. После этого начнется заполнение системы. Это очень медленная процедура. Вода на верхних этажах будет к утру. Работы ведутся без перерыва. Задействована вся необходимая техника и необходимое количество персонала. Немного нужно потерпеть... Спасибо», – написал он.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».