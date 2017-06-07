В Крыму арестовали директора «Севавтодора» за крупную взятку

В аннексированном Крыму суд заключил под стражу обвиняемого в получении крупной взятки директора подконтрольного Кремлю учреждения «Севавтодор», а также наложил арест на его имущество. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Севастополю.

«Судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого: денежные средства в общей сумме более 250 тыс рублей, два дорогостоящих автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350 общей стоимостью более 6 млн рублей, коллекцию наручных часов, изъятых в ходе обыска по его месту жительства. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила старший помощник руководителя городского следуправления Ольга Постнова.

В отношении директора возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему вменяется получение взятки в размере 300 тысяч рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».