Госдума России хочет засекретить данные об инвесторах в Крыму

Глава Министерства экономического развития подконтрольного Кремлю правительства Крыма Андрей Мельников 7 июня заявил о поддержке инициативы депутатов Госдумы России «обеспечить анонимность приходящим на полуостров иностранным инвесторам. Об этом 7 июня сообщают российские СМИ.

«Наиболее рациональная составляющая из тех предложений (в законопроекте), которые я увидел, – это тот или иной способ закрытия информации об иностранных инвесторах… Мы такой режим закрытия информации о них (об инвесторах) по идее должны были бы сделать», – цитирует Мельникова российский «Интерфакс».

Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами российской Госдумы, предполагает ввести элементы офшора в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя. В частности, предполагается возможность создания трастов на полуострове, что якобы позволит обеспечить анонимность приходящим в Крым инвесторам.

С 2014 года в Крыму действует санкционный режим в связи с непризнанием российской юрисдикции на его территории украинскими властями, руководством Евросоюза и США.