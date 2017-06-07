«Исламское государство» взяло ответственность за нападения в Тегеране

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на здание парламента преимущественно шиитского Ирана и храм аятоллы Рухоллы Хомейни в Тегеране.

Министерство разведки Ирана ранее заявило, что нападения 7 июня осуществили «террористические группировки».

Иранские СМИ сообщили о двух отдельных инцидентах, которые, вероятно, были скоординированы и в результате которых погибли по меньшей мере пять человек, утром 7 июня.

По сообщениям, по меньшей мере трое нападавших начали стрелять в мавзолее Хомейни в южном Тегеране и ранили посетителей. Как сообщил губернатор Тегерана Хоссейн Хашеми государственному заказчику IRIB, один из нападавших подорвался, еще одного убила охрана, другого арестовали.

По словам Хашеми, во время нападения погиб работник, еще несколько были ранены.

Полуофициальное агентство ILNA сообщило об аресте двух нападающих.

В центре Тегерана, по данным местных СМИ, вооруженные неизвестные открыли огонь и в парламенте.

Как заявил депутат Элиас Хазрат, двое из нападавших были вооружены автоматами Калашникова, еще один имел пистолет.

По некоторым данным, всего были ранены восемь человек. Кроме того, есть сообщения о гибели охранника.

Один из нападавших подорвал себя на четвертом этаже здания парламента во время противостояния с правоохранителями, сообщил позже IRIB.

Новостное агентство Tasmin сообщило, что четыре человека взяли в заложники внутри здания.

Министерство по разведке, которое цитирует телевидение Ирана, также заявило, что третью группу нападавших арестовали перед тем, как они совершили нападение.