В Ялте прошел митинг с требованием отставки главы города Андрея Ростенко

В Ялте 6 июня в сквере имени Тараса Шевченко прошел одобренный властями митинг с требованием отставки действующего подконтрольного Кремлю главы администрации Ялты Андрея Ростенко.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на акцию собрались не более 15 участников. Организатор митинга, ялтинский активист Сергей Сардыко, малое количество собравшихся объяснил местом проведения мероприятия.

Начало митинга было назначено на 18.00, и к этому времени в сквер имени Шевченко пришло немного людей, в основном пенсионеры и ялтинские общественники. Сардыко принес транспарант «Путин, спаси Ялту!», который прикрепили к дереву в сквере.

По информации организатора, тема митинга – «поддержка политики Владимира Путина и выражение недоверия главе администрации Ялты Андрею Ростенко за невыполнение им своих должностных обязанностей и обещаний».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».