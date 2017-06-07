Правительство Украины ввело должность гендерного уполномоченного

В Украине появится должность уполномоченного по вопросам гендерной политики – такое постановление принял на заседании 7 июня Кабинет министров Украины.

По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, уполномоченный будет ответственен за координацию гендерной политики государственных органов.

«Преодоление гендерных стереотипов – это дело далеко не простое. Это речь идет не о женском вопросе, а речь идет о вопросах стабильности и безопасности развития как общества, так и государства», – сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Уполномоченный по гендерной политике будет работать в составе секретариата Кабинета министров.