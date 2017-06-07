Заседание по делу крымского «дезертира» Одинцова перенесли, поскольку его не доставили в суд

В Дарницком районном суде Киева отменили заседание по делу крымского «дезертира» Максима Одинцова, поскольку его не доставили из СИЗО. Об этом 7 июня сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Причины, по которым Одинцова не привезли на заседание, не известны. Секретарь судьи Татьяны Щасной сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что суд со своей стороны сделал все необходимые запросы для доставки обвиняемого.

Ожидалось, что 7 июня будут рассмотрены материальные доказательства, предоставленные прокуратурой. Заседание было перенесено на 20 июня.

Максима Одинцова и и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.