Лавров назвал «преследованием» отказ в шенгене крымчанам с российскими паспортами

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал «преследованием по признакам географии» отказ в шенгенской визе крымчанам с паспортами, выданными российской властью на полуострове. Об этом он сказал 7 июня, сообщает пресс-служба российского МИД.

По словам Лаврова, Россия готова к продолжению диалога с Евросоюзом об упрощенном режиме пересечения границы для россиян, но не может «в одностороннем порядке кому-то делать такие подарки, не получая ничего взамен», и напомнил о жителях аннексированного Крыма, которые не могут получать визы, предъявляя документы, выданные российскими властями.

«Для возобновления безвизовых дискуссий нужно, чтобы ЕС сделал кое-какие выводы и отказался от действий, прямо нарушающих Европейскую конвенцию по правам человека. Имею в виду коллективное наказание жителей Крыма, которым запрещено выдавать шенгенские визы. Повторю, это преследование по признакам географии и гражданских позиций соответствующих жителей Российской Федерации», – заявил Лавров.

Он добавил, что «такой дискриминационный подход не соответствует обязательствам в области прав человека, которые приняли на себя члены ЕС».

Летом 2015 года российский МИД обвинил страны Евросоюза в развязывании «визовой войны» в отношении жителей Крыма. Такое заявление было спровоцировано официальной позицией Европы, настаивающей на том, что крымчане должны, как и раньше, получать визы в посольствах и консульствах на территории Украины.

Совет министров Евросоюза 11 мая принял решение о безвизовом режиме с Украиной. Украинские граждане смогут без виз въезжать в 26 государств-членов ЕС. Также свободно можно будет попасть на территорию 4 стран, которые имеют соглашение с Евросоюзом и входят в шенгенскую зону: Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

Граждане Украины, зарегистрированные в АРК и Севастополе, могут оформить биометрический паспорт в любом отделении Государственной миграционной службы по все территории страны или в Центрах предоставления административных услуг. Крымчане делают это на общих основаниях – как и другие украинские граждане.