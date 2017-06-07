В Ялте сообщают о приезде французов из Ниццы

В Ялту 7 июня прибыли граждане Франции из города Ницца Франсуа Лакэз, представившийся директором миссии «Ницца – город Всемирного наследия ЮНЕСКО», и Жан Радваный, назвавшийся профессором кафедры русского языка и цивилизации университета в Париже и советником муниципалитета Ниццы по проекту ЮНЕСКО. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Франсуа Лакэз заявил, что, в первую очередь, планирует познакомиться с историей архитектуры Ялты.

«Мы хотим изучить историю ялтинской архитектуры: как она зарождалась, ее становление в советский период и как он повлиял на дальнейшее развитие инфраструктуры города», – сказал Франсуа Лакэз.

С иностранцами встретился подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

«Мы обеспечим вас всем имеющимся у нас историческим материалом, а сегодня под руководством профессионального экскурсовода мы проведем вас по набережной и историческому району города», – пообещал Андрей Ростенко.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий в посольстве Франции в Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».