Радио Крым.Реалии: Святая декларация Поклонской 

Что депутат российской Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская скрывает в своей декларации о доходах? Есть ли у гражданского общества в России возможность контролировать доходы чиновников? Какое наказание может понести Поклонская за недостоверную информацию в декларации?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с российским политологом Юлием Нисневичем и руководителем проекта «Декларатор» Transparency International Россия Андреем Жвирблисом.

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